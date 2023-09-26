Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября

Мероприятие объединит ведущих профессионалов индустрии, специалистов легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва примет международный форум BRICS+ Fashion Summit, он будет проходить с 28 ноября по 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в столице с 28 ноября по 2 декабря. Его организуют под эгидой Московской недели моды. Мероприятие объединит ведущих профессионалов индустрии, специалистов легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила исполняющая обязанности заместителя мэра столицы Наталья Сергунина, участниками саммита станут представители больше 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. "Событие такого масштаба даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами", - подчеркнула она.

Форум включает деловую программу для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое. Основная программа пройдет в Московском концертном зале "Зарядье" и одноименном парке.

"Участники обсудят перспективные направления для международного сотрудничества, развитие предпринимательства, применение современных технологий и сохранение культуры в сфере моды.

Так, в рамках саммита дизайнеры и бренды, создающие авторские коллекции одежды и аксессуаров, смогут представить свои работы в B2B-шоуруме и познакомить с ними профессиональную аудиторию. Прием заявок продлится до 5 октября на сайте мероприятия. Полный состав участников определит экспертный совет, добавили в пресс-службе.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit станет продолжением проекта "Московская неделя моды". Первая такая неделя прошла в столице в июне 2022 года и собрала больше 1,6 млн гостей и участников.

Организатором Московской недели моды выступает Культурный фонд развития моды и дизайна "Фонд моды" при поддержке правительства города.