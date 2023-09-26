СМИ: Киев хочет производить БМП на базе испанско-австрийской платформы

По информации издания "Фокус", речь идет о платформе ASCOD

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украина хочет производить боевые машины пехоты (БМП) на базе европейской универсальной гусеничной платформы ASCOD испанско-австрийской разработки, сообщает украинское издание "Фокус".

Представители компании "Украинская бронетехника" прибыли в Испанию на завод европейского подразделения американской корпорации General Dynamics, чтобы обсудить производство БМП на Украине. "Украинская бронетехника", General Dynamics и конгломерат Czechoslovak Group рассматривают возможность лицензионного производства на Украине этих БМП.

ASCOD - это универсальная платформа, которая может быть оснащена разнообразным вооружением, от автоматических пушек калибра 30-40 мм типа MK 44 Bushmaster до пушек калибра 105-120 мм и противотанковых ракетных комплексов. Сейчас ASCOD находится на вооружении Австрии, Великобритании, Испании и других стран. Рассматривается вопрос поставки ASCOD на Украину, организации их производства и обслуживания, сообщает "Фокус".

Украинские власти планируют провести в конце сентября форум оборонной промышленности с участием иностранных компаний, сообщил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В середине августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время его визита в Швецию на встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном была достигнута договоренность о локализации на Украине производства и ремонта шведских боевых машин пехоты CV-90. Также в августе Зеленский заявил, что Украина хотела бы наладить с Финляндией совместное производство бронетранспортеров. Исполнительный директор финской компании Patria Эса Рауталинко заявил в сентябре, что лицензирование производства военной техники западных компаний на Украине будет без поддержки властей стран Запада сопряжено с чрезвычайными рисками.