США запретили ввоз товаров трех фирм из КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзяне

В черный список попали фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Grou

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американское правительство решило ввести запрет на импорт продукции еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

В черный список внесли фирмы Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Grou. Их продукцию запрещается ввозить в Соединенные Штаты с 27 сентября 2023 года. В общей сложности теперь в этот перечень входят 26 китайских компаний, отмечает МВБ.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.