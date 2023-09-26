Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 11,7%

Они увеличились на 0,2 процентного пункта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в сентябре продолжили расти и увеличились на 0,2 процентного пункта (п.п) по сравнению с августом, составив 11,7%, говорится в материалах ЦБ.

"В сентябре продолжилось повышение инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО "инФОМ", в сентябре увеличилась до 11,7% (+0,2 п.п к августу и +1,2 п.п к среднему за II квартал 2023 года)", - отметили в ЦБ.

В то же время ценовые ожидания предприятий возросли до максимума с апреля 2022 года. Вмененная инфляция для ОФЗ-ИН на ближайшие пять лет увеличилась до 8,3%. "Профессиональные аналитики также повысили свои прогнозы на 2023 и 2024 годы. Политика Банка России направлена на снижение инфляционных ожиданий и возвращение инфляции к цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указали в ЦБ.