Мезенцев назвал отношения России и Белоруссии примером для остальных стран СНГ

Госсекретарь Союзного государства также сообщил, что порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Взаимоотношения России и Белоруссии являются примером отношений для остальных стран СНГ, заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в ходе рабочей поездки в ЛНР.

"То, что сегодня у России и Белоруссии такая практика отношений, - это пример для других стран СНГ. Вы знаете, что страны Прибалтики не вошли в СНГ в свое время. Сложные отношения были у Украины с СНГ, но на протяжении многих лет Киев не выходил из Содружества. Но как бы ни складывалась система отношений, мы убеждены в том, что братские отношения Белоруссии и России на многовековой совместной истории - это фундамент успешного настоящего и еще более успешного будущего", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Мезенцев прибыл в ЛНР с визитом и передал колледжам ЛНР четыре белорусских трактора и 100 ноутбуков.

Также госсекретарь Союзного государства сообщил, что порядка 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. Он подчеркнул, что дети из Донбасса посещали Белоруссию с соблюдением всех законных процедур, с согласия родителей или опекунов.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - госсекретарь.