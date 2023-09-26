Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы планируют внести в Госдуму 29 сентября

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, уже в 2024 году прогнозируется рост доходов бюджета более чем на 20%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внести в нижнюю палату парламента 29 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов по итогам заседания экспертного совета при комитете СФ.

"Проект бюджета одобрен правительством РФ и будет внесен в Государственную думу 29 сентября", - сказал Артамонов, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что уже в 2024 году прогнозируется рост доходов бюджета более чем на 20%. "Уже сейчас мы можем оценить общие параметры будущего бюджета. В 2024 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета более чем на 20% к уровню 2023 года. При этом дефицит должен сократиться с 3 трлн до 1,6 трлн рублей", - сказал Артамонов.

В ходе заседания экспертный совет обсудил подготовку предложений к парламентским слушаниям, посвященным федеральному бюджету, которые состоятся 3 октября в Совете Федерации. Ожидается, что в них примет участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также министр финансов России Антон Силуанов. Артамонов отметил, что эти парламентские слушания являются "нулевым чтением" бюджета и запускают процесс его рассмотрения.

"Все основные наши предложения в отношении бюджета на будущую трехлетку мы отразили в постановлении Совета Федерации по формированию концепции федерального бюджета на очередной бюджетный цикл", - заключил парламентарий.