Роспотребнадзор прорабатывает инициативу Даванкова о знаке качества для шаурмы

Речь идет о создании добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор прорабатывает инициативу о введении знака качества для шаурмы. Такой ответ ведомство дало на запрос вице-спикера Госдумы ("Новые люди") Владислава Даванкова, предложившего сделать специальный знак для палаток, торгующих шаурмой.

"В настоящее время Роспотребнадзором совместно с научными подведомственными организациями прорабатывается вопрос о целесообразности создания системы добровольной маркировки, подтверждающей соблюдение высоких стандартов приготовления пищевой продукции, а также ее сбалансированный состав в конкретной точке общественного питания", - говорится в письме за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой (документ есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что по завершении работы возможно обсуждение результатов на экспертном уровне.

В июле Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением разработать рекомендации по приготовлению шаурмы, а в августе попросил дать оценку инициативе о введении стандартов и знака качества точек общественного питания.

"Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллез. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришел положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы, она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", - приводит пресс-служба партии слова Даванкова.