В Грузии выявили победителей тендера на строительство 27 электростанций

Общий размер инвестиций составит более $400 млн

ТБИЛИСИ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии выявило 27 компаний, победивших в тендере на строительство гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства после заседания кабмина.

"Всего выявлены 27 компаний-победителей, которые осуществят проекты строительства 15 гидроэлектростанций, двух ветряных электростанций и 10 солнечных электростанций. После задействования этих 27 станций электрогенерации наша страна ежегодно сможет производить энергию на 1,1407 млрд кВт⋅ч", - говорится в сообщении.

Общий размер инвестиций составит более $400 млн. Кроме того, правительство Грузии на заседании утвердило 11 соглашений о проведении технико-экономических исследований проектов по строительству 11 электростанций с общей мощностью 161 МВт. В этом случае объем инвестиций составит $218 млн.