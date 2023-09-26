В Запорожской области до конца 2023 года создадут экспортный центр

Он будет оказывать консультационную и методологическую помощь местным компаниям-экспортерам по работе в странах дальнего и ближнего зарубежья

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Региональный экспортный центр для вывода продукции на внешние рынки начнет работать в Запорожской области до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы правительства области по экономике Андрей Козенко.

"До конца 2023 года этот региональный экспортный центр должен быть создан. <...> Мы заручились поддержкой министра экономического развития РФ Максима Решетникова, будем использовать эти возможности в полном объеме", - сказал Козенко.

По его словам, центр будет оказывать консультационную и методологическую помощь местным компаниям-экспортерам по работе в странах дальнего и ближнего зарубежья. "В ближайшей перспективе около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы продукции нашей промышленности, нашей переработки, далее через региональный экспортный центр с помощью Минэкономразвития РФ организуем связи с бизнесом в тех странах, куда планируем наращивать экспорт", - рассказал Козенко.

Он отметил, что власти Запорожской области видят необходимость увеличения экспорта региональной продукции. "Пока в структуре нашего экспорта - зерновые, резино-технические изделия, это порядка 20 стран. Но нам важно восстановить такие связи по другими предприятиями, которые имеют экспортный потенциал: это запасные части для сельскохозяйственной техники, навесное сельскохозяйственное оборудование, здесь мы видим перспективу", - пояснил вице-премьер.

Ранее в ГУП "Государственный зерновой оператор" Запорожской области сообщили ТАСС, что предприятие планирует в маркетинговый период 2023-2024 годы реализовать 1,6-1,8 млн тонн зерновых, из них до 90% на внешних рынках.