В Москве заявили, что рост финансирования ФРП станет шансом на развитие производств РФ

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, через этот инструмент можно проинвестировать высокотехнологичные отрасли промышленности

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Увеличение финансирования региональных фондов развития промышленности (ФРП) может дать серьезный рост для производств в России. Такое мнение высказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на Российской неделе ГЧП.

"Это серьезный ресурс для развития обрабатывающей промышленности, когда мы на 1 рубль наших бюджетных средств получаем 55 рублей кредитных. И мы очень поддерживаем историю с увеличением финансирования региональных ФРП, потому что именно через этот инструмент мы можем серьезно проинвестировать низкомаржинальные высокотехнологичные отрасли промышленности - микро- и радиоэлектроника, приборостроение. И это даст серьезный ресурс для развития производственных мощностей в регионах", - сказал Овчинский.

Он напомнил, что ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение отдать 20 млрд рублей на инвестиционное кредитование. Власти Москвы начали выдавать деньги на расширение и развитие производств. "За полтора года мы "раскачали" всю эту систему. С 7 млрд в 2021 году мы выросли до 60 млрд рублей инвестиций кредитных в обработку (обрабатывающую промышленность) за 8 месяцев этого года, к концу будем иметь порядка 80 млрд рублей", - отметил Овчинский.

Как подчеркнули в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, программа дорабатывается с учетом запросов предприятий и внешних изменений. Так, в конце июля 2022 года ставка по льготным кредитам для реализации инвестиционных проектов была снижена с 9% до 3%. Также с 1 до 3 млрд рублей был увеличен максимальный размер кредита.

X Инфраструктурный конгресс "Российская неделя государственно-частного партнерства" проходит в Москве с 26 по 29 сентября.