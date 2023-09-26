"Глонасс" предложил Китаю создать систему аварийного оповещения на транспорте

Генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич сообщил, что совместная реализация проекта в КНР станет вкладом в экспорт российских высокотехнологических решений и еще одним направлением сотрудничества стран в решении задачи по повышению безопасности и устойчивости развития транспортных систем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. АО "Глонасс" предложило создать в КНР систему аварийного оповещения на транспорте. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич.

"Компания готова поделиться опытом внедрения и развития в России госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" - первого в мире подобного решения национального охвата, - рассказал Райкевич. - Перспективный проект станет примером самого массового применения спутниковых систем ГЛОНАСС и BeiDou (китайская навигационная спутниковая система - прим. ТАСС) на транспорте, позволит повысить безопасность, сохранить жизни и здоровье миллионов автомобилистов в Китае".

Гендиректор отметил, что компетенции компании "уникальны в глобальном масштабе", многие технологические решения доказали свою эффективность за восемь лет работы системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Так, например, применение специального фильтрующего контакт-центра исключило загрузку экстренных служб случаями, когда в реагировании спасателей нет необходимости.

"Используемая сеть связи в перспективе позволяет создать платформу кибербезопасности транспортных средств. Для подключенного транспорта "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет создавать цифровые сервисы для техпомощи и защиты имущества автовладельцев и разрабатывать новые продукты: например, использование голосовых помощников и удаленное управление системами автомобиля", - подчеркнул Райкевич.

По его словам, совместная реализация проекта в Китае станет вкладом в экспорт российских высокотехнологических решений и еще одним направлением сотрудничества обеих стран в решении задачи по повышению безопасности и устойчивости развития транспортных систем.