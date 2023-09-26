В Тульской области запустили комплекс по импортозамещению замороженных овощей

В производство объемом до 16 тыс. тонн в год агропромышленный холдинг "Мираторг" вложил 1 млрд рублей

ТАСС, 26 сентября. Агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг" открыл в Тульской области за 1 млрд рублей комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли. Выпуск овощей в замороженном виде позволит заменить на российском рынке импортную продукцию, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"В производство объемом до 16 тыс. тонн в год компания вложила 1 млрд рублей. Комплекс обеспечит создание до 100 новых рабочих мест и налоговые отчисления в размере 150 млн рублей в год. Бобовые культуры для переработки поступят с собственных полей компании площадью 1,7 тыс. га. Валовой сбор гороха составит до 5 тыс. тонн, а стручковой фасоли - до 8 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли открылся во вторник в селе Селезнево Плавского района, соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году губернатором Алексеем Дюминым и президентом АПХ "Мираторг" Виктором Линником.

Новый комплекс будет поставлять бобовые для использования в замороженных овощных смесях и готовых блюдах для российских предприятий и на экспорт, а также выпускать более 300 наименований свежей и замороженной растениеводческой продукции. "Изменения рынка стимулируют бизнес искать новые возможности для развития. Если ранее внутренний рынок замороженных овощей формировался за счет импорта, то сейчас, благодаря новому проекту в Тульской области, внешние поставки заместит отечественное сырье", - цитирует пресс-служба Линника.

Как уточняется в сообщении, в открытии комплекса принял участие первый замгубернатора Тульской области Дмитрий Миляев, который отметил вклад "Мираторга" в АПК региона: с 2016 года компания инвестировала порядка 24,5 млрд рублей и создала свыше 2 500 рабочих мест.