Мишустин заявил, что РФ и Белоруссия будут укреплять кооперацию в ответ на санкции Запада

По словам премьер-министра, страны вместе противостоят развернутой коллективным Западом санкционной войне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия вместе противостоят развернутой коллективным Западом санкционной войне, и ответом на эти действия должно стать ускорение интеграционных процессов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.

"Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному у информационному давлению со стороны коллективного Запада. И ответом на такие вызовы должно стать ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве", - сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, ускорение кооперации создаст дополнительные возможности для граждан стран, "и прежде всего - для молодежи". "Нужно сформировать единое безбарьерное социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство, именно такие поручения дали нам наши президенты", - подчеркнул председатель правительства.

"В приоритете - углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, и наоборот", - указал Мишустин. По его словам, российская сторона уже "приняла ряд значимых решений": теперь при поступлении молодых людей из Белоруссии в учебных заведениях России учитываются результаты олимпиад и централизованного тестирования - белорусского аналога ЕГЭ.

Мишустин отметил работу Белорусско-Российского университета в Могилеве. "Есть и планы по расширению в республике сети филиалов наших высших учебных заведений, и открытию образовательного кластера Союзного государства", - добавил он.

Как обратил внимание глава кабмина, граждане стран заинтересованы в запуске новых инициатив, "что подтверждает успешное проведение Конгресса молодых ученых России и Белоруссии", который прошел в марте на базе Национальной академии наук республики.