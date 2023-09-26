Канатная дорога в Китай через Амур будет перевозить почти 1,8 тыс. человек в час

Длина дороги - 976 м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая в мире трансграничная канатная дорога из России в КНР, которую планируют запустить в 2025 году через реку Амур, будет способна перевозить более 1,7 тыс. человек в час. Об этом сообщается в презентации заместителя председателя правительства Амурской области Павла Пузанова.

"Ключевые характеристики первой трансграничной канатной дороги: две независимые линии на двух опорах, две кабины, длина дороги - 976 м, 1 788 человек в час - техническая пропускная способность двух линий в одном направлении", - следует из презентации Пузанова, которую он представил в ходе недели ГЧП в Москве.

Каждая кабина рассчитана на 110 пассажиров. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут.

Пузанов напомнил, что ранее из-за санкций возникали сложности при строительстве, но сейчас объект - в активной фазе строительства. Власти региона планируют запустить канатную дорогу в 2025 году. "Канатная дорога - это якорь, вокруг которого будет создана современная сеть гостиниц. Новый проект будет реализован по концессионной схеме - конгресс-холл с экспоцентром для делового сотрудничества России с Китаем в непосредственной близости", - подчеркнул Пузанов.

О начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем власти Амурской области и группа компаний "Регион" объявили в июле 2019 года. Ожидается, что пассажиропоток канатной дороги составит 1,3 млн человек в год.