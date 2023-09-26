Белоруссия предложила создать в парке "Великий камень" субпарки провинций КНР

Как заявил первый заместитель министра экономики республики Юрий Чеботарь, в марте поддержку на самом высоком уровне получила инициатива углубленного торгово-экономического партнерства с крупнейшими городами Китая, среди которых Чунцин, Тяньцзинь, Циндао, а также с провинциями Гуандун, Цзянсу, Шэньси и Цзилинь

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия в целях расширения торгово-экономического сотрудничества с китайскими регионами предлагает создать на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" субпарки нескольких провинций КНР. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь в ходе заседания профильной рабочей группы Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

"В качестве важной формы межрегионального взаимодействия предлагаем рассмотреть промышленные кластеры. Мы нацелены на создание на территории индустриального парка "Великий камень" субпарков провинций Шэньси, Цзилинь, иных провинций с учетом их специализации", - приводит его слова пресс-служба Минэкономики республики.

Чеботарь напомнил, что в марте поддержку на самом высоком уровне получила инициатива углубленного торгово-экономического партнерства Белоруссии с крупнейшими городами Китая, среди которых Чунцин, Тяньцзинь, Циндао, а также с провинциями Гуандун, Цзянсу, Шэньси и Цзилинь.

По словам Чеботаря, отдельные экономические показатели сотрудничества двух стран достигли достаточно высокого уровня. "За первое полугодие 2023-го взаимный товарооборот превысил $4 млрд, причем белорусский экспорт приблизился к знаковой отметке в $1 млрд", - сказал первый замминистра. Число аккредитованных белорусских предприятий в КНР, нацеленных на поставки продуктов питания на китайский рынок, практически достигло 200.

"В торговле нам необходимо активнее осваивать китайский рынок посредством интернет-платформ, регистрировать новые павильоны белорусских товаров", - сказал Чеботарь. По его словам, белорусская сторона приложит все усилия "для реализации перспективных проектов в целях расширения межрегионального торгово-экономического сотрудничества стран".

Индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране.