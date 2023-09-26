26 сентября, 15:53

Крупнейший китайский производитель электромобилей создаст производство в Узбекистане

Речь идет о конгломерате BYD

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /ТАСС/. Китайский конгломерат BYD создаст на территории Узбекистана предприятие по производству электромобилей и гибридных авто. Соответствующее соглашение он подписал с республиканским министерством инвестиций, промышленности и торговли, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, BYD Auto и АО "Узавтосаноат" организуют совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory по выпуску электрических и гибридных автомобилей.

"Планируемый объем производства на первом и втором этапе реализации инвестпроекта составит 50 тыс. единиц, а с завершением третьего этапа показатель достигнет 300 тыс. автомобилей", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что BYD Uzbekistan Factory "станет первым совместным предприятием китайского лидера по производству электромобилей за пределами КНР".

Власти Узбекистана и китайская компания FAW Jiefang Automobile также рассматривают перспективы производства полугрузовых и грузовых автомобилей на альтернативных источниках энергии. 

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