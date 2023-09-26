Депутат ФРГ допустил, что Шольца заранее проинформировали о подрыве "Северных потоков"

Штеффен Котре отметил, что правительство Германии считает правильным, что дешевый российский газ больше не может поступать

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре не исключил, что канцлер Германии Олаф Шольц был заранее проинформирован о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Таким образом он прокомментировал корреспонденту ТАСС ход расследования диверсии на трубопроводах и недавние заявления американского публициста Сеймура Херша.

"Шольц, вероятно, был проинформирован заранее. Об этом свидетельствует не только заключение Сеймура Херша, но и четкое заявление Джо Байдена во время непродолжительного визита Шольца к президенту США 7 февраля 2022 года", - сказал Котре. При этом он подчеркнул, что расследование взрывов на "Северных потоках" "явно затягивается, чтобы защитить истинных виновников и оставить население в неведении". "Правительство ФРГ считает правильным, что дешевый российский газ больше не может поступать. Его не волнует, что в результате цены на энергоносители взлетят до небес и пострадают потребители газа в Германии", - резюмировал депутат.

Балтийское море, по его словам, является одним из наиболее контролируемых с военной точки зрения районов в мире. "Этот факт и многие другие признаки указывают на США. То, что их сейчас защищают все, говорит об отсутствии воли представлять собственные интересы", - заключил Котре.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Херш со ссылкой на источники в ЦРУ заявил, что Шольц был в курсе планов администрации Байдена по проведению диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в случае начала российской специальной операции на Украине.