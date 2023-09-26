Омская область стала стартовой площадкой проекта по подготовке кадров для промышленности

По словам губернатора региона Виталия Хоценко, проект направлен на инициативную молодежь, которая хочет достичь успеха

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Омская область, один из крупнейших оборонно-промышленных центров России, стала стартовой площадкой для федерального проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов. Новые регионы", который направлен на повышение уровня подготовки специалистов для промышленных предприятий и снижения дефицита кадров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Омская область выбрана площадкой открытия федерального проекта "Взлетная полоса для молодых профессионалов. Новые регионы" не случайно. Первая причина: очень амбициозная цель - стать лидером в России по количеству созданных промышленных кластеров. Таких кластеров в регионе создается 14. Вторая причина в том, что губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко сам стоял у истоков этой программы, и, более того, - был ее инициатором", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Института экономики знаний, который выиграл президентский грант на реализацию проекта, Юлию Артамонову.

По словам Хоценко, проект направлен на инициативную молодежь, которая хочет достичь успеха. "Этот проект - одна из важных ступеней. Мы его начинали в Минпромторге РФ три года назад для того, чтобы обеспечивать кадрами промышленные предприятия и те инвестиционные ниши, которые появляются в кластерах, особых экономических зонах, потому что технологии без кадрового обеспечения не работают", - цитирует пресс-служба губернатора.

По словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Ивана Куликова, подготовка квалифицированных кадров очень важна для российской промышленности. "Организаторы проекта <...> дают возможность нашей молодежи увидеть собственными глазами, как работают наши предприятия, получить полезные практические навыки и принять участие в работе над реальными проектами, - приводит слова Куликова пресс-служба. - Проект вносит вклад в популяризацию промышленности, повышение ее престижа. Сегодня огромный спрос на высококвалифицированные кадры, и те молодые люди, которые выберут для своей карьеры промышленность - точно не прогадают".

Участие в проекте примут 400 омских студентов - по 100 человек от четырех вузов Омска - ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ и ОмГУ. После завершения подготовки они смогут пройти стажировку и трудоустроиться на промышленных предприятиях региона, включая Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, Омское машиностроительное конструкторское бюро, Омский научно-исследовательский институт приборостроения, Центральное конструкторское бюро автоматики, компании "Высокие технологии", "Полиом" и Омский завод смазочных материалов. В правительстве отметили, что в 2023 году в проекте также участвуют Херсонская область, Запорожская область, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Дагестан.

В Омске расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации. В конце 2022 года региональные власти сообщили, что потребность в кадрах для ОПК вырастет в 2023 году почти на 70%, до 4 тыс. работников.