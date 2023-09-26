26 сентября, 15:45

Сенаторы и депутаты Думы разработали законопроект по борьбе с финансовыми пирамидами

Инициатива предусматривает запрет не поднадзорным Банку России организациям привлекать средства граждан для инвестиций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/ Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законодательную инициативу, запрещающую организациям, не поднадзорным Банку России, привлекать средства граждан для инвестиций. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации и один из авторов законопроекта Николай Журавлев.

"Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц", - сказал Журавлев, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

За нарушение этого запрета парламентарии предлагают предусмотреть наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. "Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", - заявил вице-спикер СФ.

По его словам, необходимость принятия закона обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема финансовых пирамид. Авторами законопроекта выступили также сенаторы Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин.

Помимо этого, сообщил Журавлев, подготовлены поправки в КоАП России, которыми закрепляется ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права. "Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", - подчеркнул Журавлев. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация