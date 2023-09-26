В Киеве заявили, что 4 страны из 5 согласны обсуждать предложенный план экспорта зерна

Денис Шмыгаль не уточнил, о каких именно странах идет речь

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Четыре страны из пяти, которым Украина предложила план по согласованию экспорта четырех видов своих зерновых культур, согласились перейти к обсуждению этого механизма. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина представила свой план, и Европейская комиссия его поддержала. Это механизм верификации и согласования четырех видов аграрной продукции. <...> Четыре страны рассмотрели украинский план, выдвинули свои конструктивные предложения и готовы к обсуждению. И одна страна против", - сказал Шмыгаль на заседании кабмина, видео с которого размещено в его Telegram-канале, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Он добавил, что с Румынией и Болгарией "готовятся соответствующие документы". Также Шмыгаль сообщил, что подписал постановление кабмина о внедрении этого механизма согласования экспорта.

Вопрос экспорта украинской агропродукции стал серьезным камнем преткновения в отношениях Украины с соседними странами-членами ЕС. Весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Это было согласовано с Еврокомиссией (ЕК) как временная мера, и 15 сентября ЕК отказалась продлить ее действие. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. В Киеве назвали это недружественным шагом и подчеркнули, что украинские экспортеры несут из-за этого большие убытки.

Для выхода из ситуации кабмин Украины разработал механизм по регулированию и согласованию экспорта четырех видов своих зерновых (кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница) в пять стран, с которыми возникли противоречия. Предлагаемая Киевом процедура предусматривает, что культуры, которые идут в режиме экспорта в эти государства, должны получить лицензию Минэкономики. Предполагается, что Украина будет согласовывать с Еврокомиссией и странами-импортерами перечень и объем партий и лишь затем выдавать производителям разрешение на экспорт.