На Ставрополье открыли кондитерский комплекс

Проект включен в список резидентов регионального индустриального парка "Ставрополь"

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Комплекс по производству кондитерских изделий открыли в городе Ставрополе. Объем инвестиций в проект составил 370 млн рублей, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Общая стоимость проекта составляет порядка 370 млн рублей. <…> Производство будет специализироваться на выпуске мучных кондитерских изделий. Цех способен производить до 2,5 тонны продукции в час. Ее можно будет приобрести на территории края, впоследствии рассматривается возможность выхода на рынок СНГ", - говорится в сообщении.

Проект включен в список резидентов регионального индустриального парка "Ставрополь". Инвестору предоставлены налоговые преференции, помощь в организации транспортной инфраструктуры и подключении к инженерным коммуникациям.

"Ставрополье - один из лидеров страны в аграрной сфере. И сегодня нам важно развивать отрасль переработки нашей сельхозпродукции. Эта фабрика - очередной шаг в достижении этой цели. Мы поддерживаем и будем поддерживать такие проекты. Все необходимые инструменты для этого сегодня есть", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

Во время ежегодного послания губернатор поставил задачу по развитию сферы переработки на Ставрополье. Поддержку инвесторы получают в том числе по краевой госпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". По данным Минэкономразвития края, в 2023 году на Ставрополье планируется реализовать 18 инвестпроектов в сфере переработки с инвестициями 10 млрд рублей.