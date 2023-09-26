Главу МИПТ Узбекистана избрали председателем Совета управляющих АБИИ

Лазиз Кудратов рассказал участникам Ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций о предложениях узбекской стороны по развитию сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Лазиз Кудратов избран председателем Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом сообщила пресс-служба МИПТ.

В Шарм-эш-Шейхе прошло 8-е Ежегодное заседание Совета управляющих АБИИ под общей темой "Устойчивое развитие в сложном мире", на котором управляющий АБИИ от Узбекистана Лазиз Кудратов рассказал участникам мероприятия о предложениях узбекской стороны по развитию сотрудничества с банком.

"По итогам принята резолюция Совета управляющих АБИИ об одобрении предложения Республики Узбекистан по проведению следующего ежегодного заседания Банка в городе Самарканде 25-26 сентября 2024 года. Лазиз Кудратов был избран председателем Совета Управляющих АБИИ", - говорится в сообщении.