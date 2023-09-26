Литва инвестирует €12 млн в зарядные станции для электромобилей

Средства республике выделяются из фондов ЕС

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Литва вложит в развитие сети зарядных станций электромобилей €12 млн. Об этом сообщило министерство транспорта республики.

"Предприятия частного сектора уже могут направлять заявки на получение средств из общего объема финансирования, который составляет €12 млн", - приводятся в сообщении слова замминистра Агне Вайцюкевичюте. Средства Литве выделяются из фондов ЕС.

Согласно плану ведомства, в результате реализации программы развития сети зарядных станций страна получит 1,2 тыс. устройств для зарядки аккумуляторов электромобилей. Власти планируют оборудовать ими магистрали и дороги местного значения, автозаправки, железнодорожные вокзалы и автобусные станции. Также их установят в аэропортах, морских и внутренних портах.

Сейчас в Литве действует около 1 тыс. зарядных пунктов, а к 2030 году намечено увеличить их число до 7 тыс. В республике используются более 17 тыс. электромобилей. Спрос на этот вид транспорта сдерживает не только высокая цена, но и неразветвленная сеть зарядных станций.