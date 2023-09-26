МЭР ожидает стабилизации курса рубля к середине 2024 года

По данным ведомства, его стоимость установится в диапазоне 90-92 рублей за доллар

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает стабилизации курса российской валюты в диапазоне 90-92 рублей за доллар с середины 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, к концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. А с июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков - рост цен на нефть и другие экспортные товары.

"В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года - первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар США", - говорится в прогнозе.

Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в прогноз постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Как сообщал ТАСС, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рублей, в 2024 году - 90,1 рублей, к 2025 году - 91,1 рублей, в 2026 году - 92,3 рублей.