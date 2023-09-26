26 сентября, 16:14
Колебания курса рубля

МЭР ожидает стабилизации курса рубля к середине 2024 года

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

По данным ведомства, его стоимость установится в диапазоне 90-92 рублей за доллар

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает стабилизации курса российской валюты в диапазоне 90-92 рублей за доллар с середины 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также
Преодоления пороговых значений курсом доллара. Хронология

Согласно документу, к концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. А с июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков - рост цен на нефть и другие экспортные товары.

"В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года - первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар США", - говорится в прогнозе.

Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в прогноз постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Как сообщал ТАСС, министерство ожидает среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рублей, в 2024 году - 90,1 рублей, к 2025 году - 91,1 рублей, в 2026 году - 92,3 рублей. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация