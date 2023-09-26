Нотариусам предоставят право проверять банки при совершении исполнительной надписи

По мнению авторов инициативы, это предотвратит распространение схем использования исполнительных документов нотариусов в сомнительных операциях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о расширении перечня условий совершения исполнительной надписи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Подготовленный законопроект направлен на предупреждение распространения схем использования исполнительных документов нотариусов в сомнительных операциях.

"Предлагается распространить правило о предоставлении нотариусу выданного кредитной организацией документа, подтверждающего перечисление денег заемщику, на все случаи совершения исполнительных надписей. Таким образом, нотариус сможет убедиться, что договор не фиктивный. При этом нотариусы смогут проверять предоставленный документ непосредственно в банке по электронным каналам", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он пояснил, что исполнительная надпись - это специальная отметка нотариуса на договоре, которая дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд.

"Получив исполнительную надпись, кредитор может сразу же идти к судебным приставам и не тратить время и деньги на судебные разбирательства. Данный инструмент является простым и эффективным механизмом защиты своих законных прав. Вместе с тем на практике иногда выявляются подозрительные операции по исполнительным надписям о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору, когда одной из сторон договора является гражданин России или российское юридическое лицо", - отметил Груздев.