Он увеличился по сравнению с 2022 годом примерно на 2%, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский рынок игр и игрушек по итогам 2022 года превысил 200 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом примерно на 2%, в свою очередь рынок лицензионных товаров для детей в настоящее время превышает 110 млрд рублей, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Согласно материалам АИДТ, представленным в ходе регионального конгресса индустрии детских товаров во вторник, рынок игр и игрушек в России по итогам 2020 года составил 189,18 млрд рублей, в 2021 году - 198,01 млрд рублей. "Российский рынок лицензионных товаров для детей составляет более 110 млрд рублей, не включая детское питание", - рассказала Цицулина в ходе конгресса.

Для сравнения, согласно презентации АИДТ, глобальная индустрия лицензирования в 2022 году получила доход от товаров и услуг на сумму более $340,8 млрд. В свою очередь лицензионные и брендированные игрушки занимают на отечественном рынке игрушек порядка 20% (более 40 млрд рублей). Президент ассоциации указала, что российские производители могут увеличить объемы выпуска товаров при соответствующем спросе покупателей.

По оценке АИДТ, на анимационных героев ТВ и героев фильмов приходится 60% от объема всех лицензионных игрушек. С другой стороны, для анимационного кино сфера лицензирования является важнейшим источником капитализации бренда: поступления от продаж лицензионной продукции составляют 80% доходов правообладателей.

Цицулина отметила, что этот сегмент обладает перспективами развития и может быть привлекательным для инвестиций. "Представьте, какой возникнет мультипликативный эффект и как эффективно мы сможем ответить на существующие запросы, если мы сможем выстроить "зеленый коридор" из мер государственной поддержки для инвестиций, которые могут прийти в этот сектор экономики", - указала она.

О маркировке

Кроме того, в ходе регионального конгресса была затронута тема эксперимента по маркировке детских товаров. Минпромторг РФ ранее подготовил проект постановления правительства, согласно которому в России с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года предлагается провести эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для детей.

Цицулина указала, что рынок игр и игрушек отличается сезонностью, и конец года является для участников рынка высоким сезоном и периодом повышенной активности. Кроме того, у детских товаров могут сильно варьироваться сроки производства и реализации - от десятков дней (в случае продажи популярной массовой продукции в крупных сетях) до полугода и более (в случае отдельных коллекций).

"Мы предлагали [провести эксперимент] с февраля 2024 года до марта 2025 года. Бизнес игрушек - он очень сезонный, и сезон уже сейчас у нас начался. До тех пор, пока мы не выполним все пожелания к Деду Морозу, вы нас не увидите - у нас период активной работы. Очень хотелось бы, чтобы к нам прислушались", - сказала Цицулина.