Глава Калужской области сообщил о планах запуска бывшего завода Volvo в 2023 году

Владислав Шапша отметил, что на полную мощность предприятие выйдет в 2024 году

КАЛУГА, 26 сентября. /ТАСС/. Автозавод Volvo в Калужской области, переданный российскому инвестору, возобновит производство в этом году и планирует выйти на полную мощность в 2024 году. О планах по запуску производства сообщил глава региона Владислав Шапша во время прямого эфира.

"На следующей неделе мы встречаемся с новым руководителем, и мы вам об этих планах расскажем, о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже следующем году", - сказал Шапша.

Глава региона отметил, что на заводе Volkswagen также в этом году сменился собственник. Власти региона ведут плотную работу с новым собственником. Шапша отметил, что перезапуск предприятия - процесс небыстрый, аналогичная работа ведется с Peugeot. "Ожидание только одно: все заводы будут запущены, начнут работать по своему профилю без изменения вида деятельности", - подчеркнул Шапша.

Ранее глава региона сообщал, что 2023 год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей. На Петербургском экономическом форуме стало известно, что первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года. "Фольксваген груп рус", куда входит калужский завод, объявил о смене названия на ООО "АГР" (AGR Automotive Group). Компания продолжает деятельность на российском рынке, проведет полномасштабный ребрендинг. В Минпромторге сообщали ТАСС, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ переданы российскому инвестору, ведется работа по перезапуску производства.