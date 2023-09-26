ЕС упростил для Киева механизм получения финансирования на расширение экспортных коридоров

Украинская сторона сможет подать заявку на финансирование инфраструктурных проектов в рамках "коридоров солидарности", сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине право самостоятельно подавать заявки на получение финансирования для расширения экспортных маршрутов - так называемых коридоров солидарности. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ранее Киев мог получать такое финансирование, только если в проекте участвовала одна из стран ЕС.

"Впервые Украина сможет подать заявку на финансирование инфраструктурных проектов в рамках "коридоров солидарности", не нуждаясь в партнерах ЕС. Она может сделать это самостоятельно как равноправный партнер в рамках [фонда] Connecting Europe Facility. Украина может подать заявку на тех же основаниях, что и любое другое государство - член ЕС ", - говорится в сообщении на странице украинского ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Вопрос о финансировании этих проектов обсуждался на встрече украинского министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема с еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан. Стороны обсудили возможности включения украинской части Дуная в трансъевропейскую транспортную сеть, создание новых экспортных коридоров через пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе и "Рени - Джурджулешты" на украинско-молдавской. "Из-за заблокированных морских портов Украина нуждается в разгрузке автомобильных экспортных путей. Мы работаем над обновлением пунктов пропуска государственной границы и над строительством новых", - заявил Найем.

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. В связи с прекращением работы морского зернового коридора власти Украины стремятся увеличить экспорт зерна по альтернативным маршрутам, прежде всего по Дунаю, через Молдавию и Румынию.