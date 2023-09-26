Сирия потребовала от США компенсации за похищенные природные ресурсы

Сирийская сторона оценивает нанесенный США за последние годы экономический урон в $115 млрд

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует положить конец незаконному американскому военному присутствию на своей территории. Об этом заявил постпред арабской республики при всемирной организации Бассам Саббаг, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление своих природных богатств Соединенными Штатами, - подчеркнул дипломат. - Наше правительство требует от США компенсации за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу".

По словам Саббага, сирийская сторона оценивает нанесенный США за последние годы экономический урон в $115 млрд. "Мы считаем, что Совбез ООН должен привлечь к ответственности США и заставить их компенсировать потери сирийскому населению, которое нуждается в продовольствии и топливе", - подчеркнул постпред.

Дамаск, указал он, требует возвращения под суверенитет сирийского государства захваченных нефтегазовых месторождений и прекращения поддержки Вашингтоном сепаратистских формирований на северо-востоке Сирии.