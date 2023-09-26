В Свердловской области 12 предприятий АПК впервые получат жилищные госсубсидии

Распределение средств проводилось в два тура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Субсидии из областного бюджета на строительство и приобретение жилья для специалистов получат в 2023 году 12 предприятий агропромышленного комплекса Свердловской области. Об этом сообщила ТАСС министр АПК и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

"Получается порядка 13,5 - 14 млн рублей и 12 сельхозтоваропроизводителей", - сказала Кузнецова в ответ на вопрос об объеме средств и количестве получателей меры поддержки в 2023 году. По ее словам, распределение средств проводилось в два тура и вызвало высокий интерес у предприятий АПК.

Она отметила, что подобная мера вводится в регионе впервые и поможет привлекать в сельское хозяйство квалифицированные кадры. "На наш взгляд, она должна в том числе помочь аграриям решить кадровый вопрос и закрыть дефицит профессионалов. Собственное жилье - базовый уровень потребности, который мы обязаны помогать создавать", - сказала министр.

В июне правительство области приняло решение компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников. Сообщалось, что субсидия составит 50% от стоимости недвижимости, но не более 2 млн рублей за объект, и будет выдаваться на основе отбора заявок от предприятий.

Планируется, что в бюджете на 2024 год также будут заложены средства на субсидии аграриям, добавила Кузнецова. Всего на поддержку агропромышленного комплекса в Свердловской области в 2023 году запланировано порядка 5 млрд рублей.