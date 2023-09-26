В РФ призвали повысить ответственность подрядчиков проектов инфраструктуры с господдержкой

Регионы должны направить особое внимание на сроки строительства объектов, которые возводятся с использованием механизма инфраструктурных кредитов, считает первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Регионы должны направить особое внимание на сроки строительства объектов, которые возводятся с использованием механизма инфраструктурных кредитов. Такое мнение высказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин в ходе Российской недели ГЧП.

"Обращаюсь ко всем тем регионам, которые участвуют или планируют в ближайшее время принять участие в механизмах инфраструктурного кредитования: важно, чтобы ваш объект не просто был утвержден, не просто прошел отборочные процедуры - он должен своевременно реализовываться", - сказал он в ходе сессии ДОМ.РФ "Инфраструктурные облигации: как стимулировать частные инвестиции в инфраструктуру?".

Замминистра подчеркнул, что невыполнение графиков проектирования, закупки стройматериалов и строительства объектов в таких проектах влечет за собой срыв графиков бюджетного финансирования, что в принципе недопустимо, тем более в современных экономических реалиях. "Правильное финансовое и техническое планирование, ответственный подход к поставленной задаче на всех уровнях от руководителя региона до прораба на стройке - тогда мы будем действовать четко, слаженно и в срок", - заявил он.

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что работы с привлечением инфраструктурного кредитования идут во всех регионах страны. "Мы видим уже большое количество введенных объектов, большое количество ввода жилья. Мы ожидаем в этом году только по инфраструктурным бюджетным кредитам ввод порядка 200 объектов", - добавил он.

В свою очередь, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что с применением инфраструктурных облигаций реализуются 45 проектов в 23 регионах. Именно этот механизм позволил выровнять кредитный риск для конечных инвесторов. "Ликвидность этих инструментов позволяет инвесторам всех типов предоставлять целевое финансирование в "длинные" проекты", - подчеркнул он.

По мнению Федорко, объем выпусков инфраструктурных облигаций должен и дальше расти на рынке. "Это будет повышать их ликвидность и через это удешевлять стоимость фондирования самих проектов. Чем больше ликвидность, тем меньше риски инвесторов, тем меньше ставки, которые они требуют при покупке таких облигаций", - пояснил он. Особенно, по словам замдиректора ДОМ.РФ, значимость этого вида государственной поддержки для инфраструктурных проектов повышается в нынешних условиях высоких процентных ставок и снижения доступности кредита в экономике.

Будущее в сотрудничестве государства и инвесторов

По мнению заместителя директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексея Яковлева, подход к финансированию крупных проектов через инфраструктурные облигации "крайне правильный". "Он позволяет воздействовать именно на точки роста, которые дают колоссальный мультипликативный эффект, и задействовать не только государственные ресурсы, но и прежде всего внутренние источники частных инвесторов", - отметил он.

Вице-президент Сбербанка Михаил Чачин подчеркнул, что в современных условиях "в стране остался один крупный инвестор, и это государство". При этом в стране огромная потребность в долгосрочном финансировании, только реконструкция объектов ЖКХ потребует, по оценке Сбера, около 4,5-5 трлн рублей. Также представитель Сбербанка добавил, что для уверенности инвесторов в завтрашнем дне необходимо создать при правительстве РФ отдельный регулирующий орган, который позволит снизить риски взаимодействия государства и частных инвесторов, создать баланс и гарантировать неизменность правил и базовых механизмов инвестиций в крупные проекты.

Первый заместитель председателя правления ГК "Автодор" Игорь Коваль также считает, что далеко не все ключевые инфраструктурные объекты в стране возможно построить исключительно на бюджетные деньги. При этом в развитие транспортной инфраструктуры, по его словам, инвесторы вкладываются охотно, понимая, что они принесут реальный доход. "Большая инфраструктурная транспортная стройка имеет один из самых высоких мультипликаторов. Один рубль, потраченный на строительство автомобильной дороги первой технической категории, за счет сокращения времени пути грузов и пассажиров, за счет разгона инвестиционного спроса, за счет экономии на логистике выдает до 4,5-5 рублей макроэкономического эффекта для экономики страны", - рассказал он.

Например, новая платная федеральная трасса М-12 "Восток". По данным "Автодора", на первом участке до Балашихи за выходные она имеет среднесуточную интенсивность в 42 тыс. автомобилей. "И даже на тупиковом участке перед Арзамасом едет 5 тыс. автомобилей в день. Это говорит о том, что люди готовы платить, что инфраструктура крайне востребована уже сегодня", - сказал Коваль. По мнению замглавы "Автодора", механизм инфраструктурных облигаций, который предоставляет сегодня ДОМ.РФ, является одним из мощных факторов привлечения внебюджетного финансирования и драйвером для будущего развития таких проектов.

О механизме

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. В общей сложности ДОМ.РФ разместил уже шесть выпусков инфраструктурных облигаций на 90 млрд рублей, все они были признаны социальными. В настоящий момент применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 45 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 23 регионах. Общая сумма займов превышает 145 млрд рублей.