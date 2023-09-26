Румынский премьер представил в парламенте планируемые бюджетно-налоговые меры

Марчел Чолаку объявил, что правительство принимает на себя ответственность за этот нормативный акт

БУХАРЕСТ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку представил на пленарном заседании парламента проект закона о бюджетно-налоговых мерах и объявил, что правительство принимает на себя ответственность за этот нормативный акт.

Это означает, что закон будет принят без обсуждения и поправок. Несогласные с этим парламентарии в течение трех дней могут поставить вопрос о доверии правительству. Если кабмину будет объявлен вотум недоверия, он уйдет в отставку, но в противном случае правительство продолжит работать, а закон будет считаться принятым.

"С сегодняшнего дня покончено с двойными стандартами, с государственными привилегиями, с многочисленными исключениями в частном бизнесе и особенно с легко полученными деньгами путем уклонения от уплаты налогов", - заявил Чолаку. "Обычные люди не будут платить больше налогов, - заверил он. - Однако повышенными налогами будут облагаться чрезмерные прибыли, роскошь и пороки". "Мы находимся лишь в начале масштабной реформы, которая означает, по сути, переустройство государства на значительно более честных и справедливых основах", - подчеркнул премьер.

Необходимость этих мер вызвана чрезмерным бюджетным дефицитом и угрозой потерять крупные европейские фонды. Согласно Национальному плану восстановления и устойчивости, принятому в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU), Румыния должна получить от Евросоюза в целом почти €30 млрд. Представленный законопроект включает административную реформу как на центральном, так и местном уровне, борьбу с уклонением от уплаты налогов, которое в Румынии составляет, по некоторым оценкам, 10% ВВП, а также изменения в налоговом законодательстве.

Оппозиционные партии "Союз за спасение Румынии" и "Альянс за объединение румын" считают, что намеченная реформа наносит удар по национальной экономике, и уже начали сбор подписей для того, чтобы поставить в парламенте вопрос о доверии правительству. Демократический союз венгров Румынии также критикует планируемые бюджетно-налоговые меры, однако не поддерживает вотум недоверия кабинету. Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия, образующие правящую коалицию, обладают большинством в парламенте.