Минэкономразвития ожидает рост цены российской экспортной нефти до $73,3 в IV квартале

В ведомстве также спрогнозировали, что в 2023 году стоимость нефти из России составит в среднем $63,4 за баррель

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цена российской экспортной нефти может вырасти в IV квартале 2023 года более чем на $10 по сравнению с III кварталом, с $62,9 за баррель до $73,3 за баррель. Это следует из прогноза социально-экономического развития России в 2024-2026 годах, подготовленного Минэкономразвития. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Министерство также прогнозирует, что в 2023 году стоимость нефти из России составит в среднем $63,4 за баррель. В I и во II кварталах, по оценке Минэкономразвития, котировки были на уровне $58,6 и $58,4 за баррель соответственно.

При этом цена на газ в дальнее зарубежье в 2023 году ожидается на уровне $434,6 за 1 тыс. куб. м. В I квартале, согласно оценке министерства, стоимость газа составляла $599,5 за 1 тыс. куб. м, а во II - опустилась до $373,4 за 1 тыс. куб. м. В III квартале цена газа оценивается в $384,2 за 1 тыс. куб. м, в IV - $389,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что цена на российскую экспортную нефть в 2024-2026 годах будет находиться на уровне около $70 за баррель.