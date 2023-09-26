Минтруд предложил выплачивать компаниям до 140 тыс. рублей субсидий за наем инвалидов

Субсидию могут начать предоставлять в три этапа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил расширить возможности программы субсидирования найма, чтобы работодатели при трудоустройстве людей с инвалидностью смогли получать в качестве господдержки до 6 МРОТ, или до 140 тыс. рублей за каждого привлеченного работника с ОВЗ. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтруд России предложил расширить возможности программы субсидирования найма на граждан с инвалидностью. Так, помощь от государства работодателям может быть оказана в двух случаях: при трудоустройстве гражданина с инвалидностью сверх квоты для приема на работу инвалидов, установленной региональным законодательством, а также при трудоустройстве граждан с инвалидностью на предприятия и ИП, где учредителем является также инвалид или общественные организации инвалидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первом случае господдержка составит 4,5 минимальных размера оплаты труда (МРОТ) с учетом суммы уплаченных страховых взносов и районных коэффициентов, что составляет около 105 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. В Минтруде пояснили, что субсидию будут предоставлять в три этапа - первый платеж в размере 1 МРОТ поступает через месяц после того, как компания примет человека на работу, второй платеж в размере 1,5 МРОТ поступит через три месяца, и третий платеж в размере 2 МРОТ поступит через полгода.

Во втором случае государство профинансирует расходы в размере 6 МРОТ - около 140 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Последовательность выплат также в три транша - 1 МРОТ, 2 МРОТ и 3 МРОТ.

Как отметили в министерстве, для участия в программе нужно будет подать заявку на портале "Работа России", где в отдельном поле следует указать, что рабочие места предоставляются сверх установленной квоты, либо выбрать из списка: индивидуальный предприниматель из категории инвалидов, общество инвалидов, учредитель - гражданин с инвалидностью. Там же, на портале, можно будет ознакомиться с условиями участия и порядком подачи заявки.