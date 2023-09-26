Стороны согласовали ветеринарный сертификат, сообщило ведомство

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор согласовал возможность экспорта из России в Алжир мяса птицы и мясного сырья, полученного при убое и переработке птицы, сообщило ведомство.

"Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития Алжирской Народной Демократической Республики согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из России в Алжир мясо и мясное сырье, полученные при убое и переработке птицы", - говорится в сообщении.

Электронная версия сертификата будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

"Обращаем внимание, что предприятия по производству и хранению указанной продукции, заинтересованные в поставках в Алжир, должны пройти обследование на соответствие алжирским требованиям и быть включенными в Реестр экспортеров ИС "Цербер", - отмечается в сообщении ведомства.