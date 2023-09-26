Белоруссия и Ленинградская область реализуют две дорожные карты сотрудничества

Первая касается активизации сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а вторая - активизации гуманитарного взаимодействия

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали по итогам переговоров две дорожные карты по развитию сотрудничества между Белоруссией и российским регионом, рассчитанные на 2024-2025 годы. Первая дорожная карта касается активизации сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, вторая - активизации гуманитарного взаимодействия, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

"В дорожной карте [по торгово-экономическому сотрудничеству] уделено большое внимание укреплению кооперационных связей и совместной работе по импортозамещению", - отметил губернатор Ленинградской области.

Как заявил первый вице-премьер Белоруссии, "во взаимной торговле за семь месяцев 2023 года достигнуты впечатляющие результаты". "Сделан хороший задел на 2024 год. Номенклатура поставляемой нами продукции увеличена на 74 позиции", - констатировал он. Снопков сообщил, что губернатором принято принципиальное решение по участию белорусских специалистов в проектах по водоочистке в области. "Первый пул проектов планируем реализовать до конца 2024 года", - уточнил Снопков.

По его словам, стороны также обсуждают проекты, касающиеся "модернизации и строительства объектов топливно-энергетической инфраструктуры, в том числе котельных". "Не исключается возможность участия белорусских компаний в реализации мероприятий по программе газоснабжения и газификации Ленинградской области", - проинформировал первый вице-премьер белорусского правительства.

Кроме того, Снопков подтвердил готовность белорусских производителей участвовать в транспортной программе региона. "Планируется замена 450 автобусов. И мы готовы поставить качественную технику МАЗ. Два автобуса уже поставлены, и, насколько мне известно, нареканий к ним нет", - заявил он.