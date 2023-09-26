Минтруд ожидает снижение спроса на кадры в сельском хозяйстве

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в отраслях производства, науки и IT спрос возрастет

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Небольшое снижение спроса на специалистов в сфере сельского хозяйства ожидается в России в ближайшее время, а в отраслях производства, науки и IT он возрастет. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сейчас у нас уже происходит сжатие таких сфер, как торговля, у нас произойдет небольшое снижение числа работников в сфере сельского хозяйства, что предопределено ростом производительности труда в сельском хозяйстве", - сказал он на площадке Всероссийской недели охраны труда.

Котяков добавил, что министерство совместно с регионами и работодателями формирует прогноз рынка труда до 2030 года. Он показывает, что в этот период будет повышенный спрос на специалистов в обрабатывающей промышленности - потребуется более 800 тыс. рабочих мест. Также прогнозируется рост спроса на специалистов в отраслях IT и науки (более 430 тыс.), здравоохранения и соцзащиты - (285 тыс.) и строительства.

"Но в сфере строительства он [спрос] идет неравномерно по возрастающей к 2030 году, а коллеги предполагают совместно с отраслевым сообществом, что основой пик произойдет в 2026-2027 годах - порядка 360-400 тыс. рабочих мест", - пояснил министр.

Глава Минтруда также отметил, что низкий уровень безработицы в России - это положительный фактор, который характеризует текущие тенденции рынка труда. "Но при этом у нас есть и определенный запрос со стороны работодателей на более адресную, точную подготовку квалифицированных кадров", - добавил он.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.