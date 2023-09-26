Новые власти Нигера заявили о готовности укреплять сотрудничество с МАГАТЭ

Это необходимо в целях достижения устойчивого развития, заявил представитель Национального совета спасения родины Сальва Мосс

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Новые власти Нигера заявили о готовности укреплять сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в целях достижения устойчивого развития.

"<...> Глава Национального совета спасения родины, руководитель государства Абдурахман Тчиани и правительство готовы укреплять сотрудничество с МАГАТЭ в выполнении его миссии мирного использования атомных технологий в интересах устойчивого развития", - заявил представитель совета Сальва Мосси, выступая на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.