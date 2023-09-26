ВЭБ.РФ до конца 2023 года планирует создание второго фонда акционерного капитала

Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ работает над созданием второго фонда акционерного капитала. Его планируется завершить до конца 2023 года, рассказала директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Юлия Колдунова на Российской недели ГЧП.

"Мы уже создали один фонд. В пайплайне сейчас находятся порядка семи проектов для участия этого фонда. Первые сделки с участием фонда планируем заключить в начале следующего года. Сейчас активно ведется работа по созданию такого фонда со вторым нашим банком-партнером. До конца года, я думаю, мы эти работы также завершим. И еще два банка у нас активно участвуют в переговорах", - пояснила она.

Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей. При этом предполагается, что целевой размер одного фонда, создаваемого с банком-партнером, составит не более 50 млрд рублей, объем участия ВЭБа в нем - не более трети. Банку-партнеру будет гарантирован возврат всех вложенных им в фонд средств с доходностью 4%, коэффициенты риска для банков по инвестициям в фонды будут снижены на срок до восьми лет.

Объем собственных средств инициатора проекта, реализуемого с использованием фондов акционерного капитала, должен составлять не менее 10% стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% - кредитами от банков.

"У нас появилась возможность сейчас снижать по проектам, одобренным в этом и следующем году, объем собственных средств инициатора проекта до 15%. В этом случае за счет фонда может быть сформировано только 5%. То есть 10% должен дать сам инициатор. Банк-партнер, который выступает вместе с ВЭБом в фонде, должен являться одним из участников синдиката клиенторов по такому проекту, куда предоставляются средства", - отметила Колдунова. Она также добавила, что на этом госкорпорация не останавливается и продолжит совершенствовать механизм.