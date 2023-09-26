Россия планирует обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию

Такие компании могут приравнять к операторам внутреннего туризма, сообщили в Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в ближайшее время планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", - говорится в сообщении.

Министр выступил в ходе стратегической сессии "Углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства в гуманитарной сфере", которую провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решетников отметил, что туристическая отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве. Взаимные поездки все больше стимулируют деловую активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты. По поручению президента России Владимира Путина российская и белорусская стороны синхронизировали законодательства двух стран в туристической сфере, чтобы бизнесу было еще более выгодно сотрудничать с партнерами из Союзного государства в сфере туризма.

"Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока. В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетили Белоруссию, за первое полугодие 2023 года - уже более 400 тыс. Количество поездок белорусских гостей по России также растет и постепенно возвращается на допандемийный уровень", - подчеркнул Решетников.

По его словам, одна из основных совместных задач - подготовить кадры в сфере туризма. В настоящий момент приводится к единому стандарту оценка работы российских и белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также оценка качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности туроператоров. Глава Минэкономразвития РФ также напомнил о стремлении России и Белоруссии продвигать совместные турпродукты. Планируется создать единый туристический маршрут на два государства.