Группа "Оптикэнерго" запустила кабельный цех и литейное производство в Мордовии

Оба проекта реализованы при поддержке Фонда развития промышленности

ТАСС, 26 сентября. Группа компаний "Оптикэнерго" в Мордовии запустила две новых промышленных площадки - цех по изготовлению кабелей и литейное производство, сообщили в пресс-службе главы региона.

"26 сентября глава республики Артем Здунов побывал в группе компаний "Оптикэнерго", где заработали две новые промышленные площадки. На заводе "ЭМ-Кабель" запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования, в настоящее время в связи с санкционной политикой они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Второй проект реализован на предприятии "ЭМ-КАТ", где организовано литейное производство по новой технологии", - говорится в сообщении.

Преимущество новой технологии в невысокой стоимости литья, высокой точности получаемой продукции, возможности изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокой автоматизации производства и минимальном количестве отходов. Производственные возможности новой площадки позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях - это железнодорожный транспорт и подвижной состав метрополитена, автокомпоненты, сельхозтехника, запорная арматура, энергетика и многое другое. Мощности нового цеха - 3 тысячи тонн литья в год, будет создано около 200 новых рабочих мест.

"Очень важный проект - по литью, работа идет с Московским метрополитеном, идут заказы. Но, конечно, нужно будет существенно расширить сотрудничество с "Камазом", - отметил Здунов.

Как пояснили в пресс-службе главы Мордовии, оба проекта реализованы при поддержке Фонда развития промышленности.

Группа Компаний "Оптикэнерго" включает в себя ряд независимых предприятий, бизнес развивается в сфере промышленного производства, оказания сертификационных, транспортных, медицинских услуг, а также включает в себя косметологию, общественное питание, туристическое направление. ООО "ЭМ-Кабель" занимается выпуском традиционных кабелей и проводов, электрических кабелей для сверхопасных сред (атомных станций, нефтехимических заводов, угольных шахт, кабели, не поддерживающие горение), а также высоковольтные провода повышенной надежности, долговечности и электропроводности. Основным направлением ООО "ЭМ-КАТ" стало изготовление катанки из алюминиевых сплавов.