ВТБ опроверг переговоры с Fortenova об обмене доли банка на акции "Яндекса"

В банке сообщили, что переговоры по этому вопросу не ведутся

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ВТБ не ведет переговоры с хорватским ретейлером Fortenova об обмене доли банка на акции "Яндекса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящее время ВТБ не ведет переговоры с Fortenova об обмене доли банка в ретейлере на акции "Яндекса", - сказали в пресс-службе.

Ранее издание Frank Media со ссылкой два источника, близкие к разным сторонам сделки, сообщило, что группа ВТБ обсуждает возможный обмен своей доли в Fortenova (около 7%) на акции "Яндекса".

Глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ ранее заявлял журналистам, что не будет участвовать в сделке по покупке доли в компании "Яндекс", однако готов взять актив под свое управление. Он также указывал, что сделка по покупке доли в "Яндексе" не должна проходить по рыночным условиям, а следует использовать схему с "Фортумом", когда актив взяли во внешнее управление.

25 ноября 2022 года компания сообщила о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N. V. при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также сообщалось, что "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.