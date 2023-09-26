Швеция направит $1,36 млн на гуманитарную помощь Нагорному Карабаху

По информации SIDA, средства выделили на транспортировку больных, питание и денежные гранты

СТОКГОЛЬМ, 26 сентября. /ТАСС/. Швеция выделяет 15 млн крон ($1,36 млн) Международному комитету Красного Креста (МККК) на гуманитарную помощь населению в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Шведское агентство международного развития (SIDA) в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Ситуация в Нагорнокарабахском регионе становится все более критической после недавних событий, и большое количество людей нуждается в гуманитарной помощи. SIDA приняло решение о поддержке пострадавших через МККК, выделив 15 млн крон на транспортировку больных, питание и денежные гранты", - говорится в сообщении.

Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении. В расположенном вблизи границы Горисе открыт центр приема беженцев, в который прибыли свыше 20 тыс. вынужденных переселенцев.