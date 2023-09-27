В ДНР прибыл земснаряд для углубления дна в порту Мариуполя

Это необходимо, чтобы обеспечить подход крупногабаритных судов, сообщил Минтранс республики

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Судно технического флота для углубления дна в порту Мариуполя прибыло в ДНР. Оборудование позволит обеспечить подход крупногабаритных судов, сообщается в Telegram-канале Минтранса ДНР.

"В Мариупольский морской порт прибыл земснаряд, который обеспечит дноуглубление на подходном канале для прохода крупнотоннажных судов. В настоящее время судно перебазировано в морской порт Мариуполя для производства ремонтных дноуглубительных работ на подходном канале Угольной гавани морского порта", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, для поддержания габаритов канала в проектных значениях порту необходим ежегодный ремонт. Сейчас для этого нужно вынуть грунт в объеме около 2 млн. куб. м. К работе земснаряд приступит уже в октябре.

Порт Мариуполя возобновил работу в мае 2022 года, перед этим специалисты Минобороны РФ разминировали акваторию. Функционировать в обычном режиме порт начал осенью 2022 года. Его текущая мощность оценивается в 3,4 млн тонн грузов. С начала года более 87 тыс. тонн различных грузов прошло через морской порт города, в том числе стройматериалы и зерно.