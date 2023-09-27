В Москве пройдет Национальный съезд производителей школьной формы

Производители обсудят вопросы развития индустрии и практические аспекты работы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальный съезд российских производителей школьной формы начнет работу в среду, он пройдет в Москве 27-28 сентября. Ведущие российские производители, представители органов власти, научного и экспертного сообществ обсудят как общие вопросы развития индустрии, так и разнообразные практические аспекты работы.

Организатором съезда является Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при поддержке Минпромторга РФ и АО "Экспоцентр". Генеральным информационным партнером мероприятия выступает ТАСС.

"Ключевые задачи, которые ставит перед собой съезд, - дать голос индустрии, проанализировать все проблемы, запросы и предложения наших производителей. Мы также хотим синхронизировать интересы и устремления отечественного бизнеса, власти, науки, специалистов образовательной сферы, экспертного сообщества - иными словами, консолидировать все стороны, работающие в сфере детства и в интересах детства", - рассказала ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

В ходе съезда ведущие российские предприятия, специализирующиеся на производстве школьной формы, обсудят ситуацию в этом сегменте промышленности, а также возникающие проблемы. Участники рынка представят свой взгляд в отношении актуальных вопросов развития отрасли, обсудят подходы государства к регулированию рынка школьной формы, рассмотрят и предложат решения, направленные на развитие индустрии.

Мероприятия съезда будут посвящены обсуждению не только общеотраслевых, но и более конкретных практических вопросов. Среди них - тема кадров в индустрии, совмещение дизайна и технологий, маркетинговые инструменты.

Итоговая пленарная сессия съезда пройдет 28 сентября в пресс-центре ТАСС. В ходе пленарной сессии будет обсуждаться целый комплекс вопросов: от господдержки, закупок и региональных практик до запросов и требований к школьной форме со стороны родителей, детей и педагогов.

26 сентября в Москве состоялись мероприятия в рамках регионального этапа Конгресса индустрии детских товаров. Основными темами обсуждений стали эксперимент по добровольной маркировке детских товаров, тема контрафактной продукции, а также вопросы лицензионной продукции.