Прибыль банков России по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей

При этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в прошлом году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

"К концу 2023 года, согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", прибыль по всему банковскому сектору превысит 3 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам", - говорится в материалах.

"Эксперт РА" также добавляет, что поддержку прибыльности сектора окажет и рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80-85 рублей за доллар США до конца года. "Тем не менее новые внешние шоки, в том числе усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли, могут оказать существенное влияние на текущий прогноз агентства", - подчеркивают аналитики.

Агентство отмечает, что с начала года у топ-10 банков РФ показатели прибыльности находились на рекордном уровне, что обеспечило финансовый результат всего сектора в размере 1,7 трлн рублей уже к концу первых шести месяцев 2023 года, который превзошел все прогнозы, сделанные в начале года.

Кроме этого, в 2023 году крупнейшие кредитные организации существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент. "При этом банки постарались по максимуму создать резервы в прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и не оказывать давления на финансовый результат 2023 года", - добавляют аналитики. Однако, по мнению "Эксперт РА", нормативы достаточности капитала у крупнейших банков все еще находятся в более чувствительной зоне, чем у прочих групп кредитных организаций, что несколько ограничивает их возможности по росту.