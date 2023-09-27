В Санкт-Петербурге открывается VI Международный рыбопромышленный форум

В мероприятии примут участие 2 572 делегата из 40 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafoodexpo Russia пройдут в конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга "Экспофорум" с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства, которое выступает организатором форума.

В повестку деловой программы Global fishery forum & Seafood expo Russia в этом году вошли такие вопросы, как баланс внутреннего рынка и роста экспортного потенциала отрасли, новая внутренняя и международная логистика, импортонезависимость в рыбном хозяйстве, цифровизация процессов и услуг, меры обеспечения роста отрасли, а также современные вызовы, перспективы и риски производства отечественной рыбной продукции.

В крупнейшем в рыбной отрасли России мероприятии примут участие 2 572 делегата из 40 стран мира. Эксперты и представители бизнеса обсудят тенденции социально-экономического и политического развития отрасли, векторы развития для укрепления многостороннего сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными партнерами.

В выставке примут участие 12 469 специалистов из 82 регионов России и 70 стран мира, 400 компаний представят технологии и продукцию. Как отметили в Росрыболовстве, ежегодно выставка Seafood expo Russia объединяет на своей площадке представителей всех сфер рыбохозяйственного комплекса и связанную с ней инфраструктуру: от закладки судна до доставки готовой продукции конечному потребителю.

В Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" сообщили, что в форуме примет участие министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, главы федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий реального сектора экономики, образовательных и научных организаций.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - главная выставка российской рыбной отрасли международного значения. Экспозиция выставки располагается в двух павильонах, один из которых посвящен вопросам промысла, переработки, логистики и хранения, сбыта, а также сектора аквакультуры, который ежегодно растет опережающими темпами и имеет потенциал для собственного выставочного зала. Второй павильон объединяет конструкторские бюро, судостроительные и судоремонтные предприятия, производителей оборудования для комплектации судов и предприятий переработки.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.