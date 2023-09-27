В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов из России, Китая, Вьетнама и Индии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" откроется в среду в Южно-Сахалинске на площадке торгово-делового центра "Столица". Одной из ключевых тем станет технологическое развитие отрасли в новых условиях, сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области.

"На одной площадке соберутся представители сахалинских нефтегазовых проектов, ведущие отечественные и зарубежные компании, поставщики оборудования и технологий, топовые отраслевые эксперты. Кроме того, традиционно активное участие в деловой программе примут представители правительства РФ, федеральные и региональные министерства и ведомства, руководители общественных организаций, ведущих образовательных и научно-исследовательских организаций", - рассказали в правительстве региона.

В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии. До 29 сентября в рамках форума будут проходить круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии. Запланированы подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

"Мы заинтересованы в развитии нефтегазового сектора, потому что эти предприятия - основной плательщик налогов в бюджет Сахалинской области. Это обеспечивает развитие здравоохранения, образования и всех программ, связанных с поддержкой населения. По итогам деловых встреч [форума] все результаты мы опубликуем и доведем их до населения", - рассказал заместитель министра энергетики Сахалинской области Сергей Мезенин.

В 2023 году форум отметит 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.