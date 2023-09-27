Во Владивостоке установили суточный рекорд по отправке контейнерных поездов

Было сформировано и отправлено 10 составов

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Новый суточный рекорд по количеству отправленных контейнерных поездов установили на станции Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"На станции Владивосток был установлен новый рекорд - в течение суток было сформировано и отправлено 10 контейнерных поездов (1 347 двадцатифутовых эквивалентов), в том числе один сдвоенный. Ранее рекорд по отправке контейнеров из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) составлял 7 составов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда проследуют в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Костанай (Казахстан).

По данным ДВЖД, рекордной отправки удалось достичь за счет скоординированного взаимодействия и эффективного сотрудничества железнодорожников и портовиков. На станции Владивосток действует единый диспетчерский центр для планирования и организации грузовой работы совместно с ВМТП, а также внедряются новые цифровые технологии и сервисы.