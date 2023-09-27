Более 70% опрошенных россиян одобряют возрождение советских автобрендов

Против этой идеи выступили 27% респондентов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 70% опрошенных россиян поддерживают идею возрождения отечественных автобрендов советских времен, следует из результатов опроса, проведенного "Открытие авто" (есть в распоряжении ТАСС).

"73% опрошенных в принципе считают возрождение российских брендов советских времен хорошей идеей. 27% против возврата на рынок легендарных российских марок", - отмечается в результатах опроса. Больше всего эту идею поддерживают автолюбители в возрасте 18-25 лет и 56-65 лет.

Почти половина респондентов (46%) положительно относится к возрожденному "Москвичу", из которых 22% - из-за хорошего соотношения цены и качества, а 24% - из-за современного дизайна автомобиля. Другим же 44% новый "Москвич" не приглянулся.

Что касается советских "Оки" и "Волги", то более половины опрошенных считают, что эти марки вновь должны появиться на российском рынке. 25% уверены, что возродить эти бренды необходимо ради восстановления традиций отечественного автопрома. Остальные 32% хотели бы возвращения "Оки" и "Волги" при условии, что это не будут переделанные китайские машины.

При этом 43% респондентов не одобряют возрождение новой серии отечественных брендов: 23% потому, что это бренды со сложившейся "советской" репутацией, а 20% считают, что сначала нужно разработать новые отечественные технологии, которые дадут старым брендам новую жизнь.

Опрос проводился в августе 2023 года среди 1 500 человек в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих его приобрести.